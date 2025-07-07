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أحمد جودة - القاهرة -

أعلن نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، اليوم الإثنين، رحيل مهاجمه المخضرم كالوم ويلسون، عقب انتهاء عقده مع الفريق، ليصبح لاعبًا حرًا بعد مسيرة امتدت لخمس سنوات في ملعب سانت جيمس بارك.

نيوكاسل يونايتد يعلن رحيل كالوم ويلسون بعد 5 مواسم ناجحة

وكان ويلسون، البالغ من العمر 33 عامًا، قد انضم إلى نيوكاسل في صيف 2020 قادمًا من بورنموث، وخلال تلك الفترة شارك في 130 مباراة بجميع المسابقات، سجل خلالها 49 هدفًا وصنع 11، وكان أحد الركائز الهجومية تحت قيادة المدرب إيدي هاو.

وعبّر ويلسون عن امتنانه للنادي من خلال تصريح نشره الموقع الرسمي، قال فيه:

"أنا فخور للغاية بارتداء القميص رقم 9، هذا الرقم الأسطوري، وسعيد لأنني أضفت له جزءًا من التاريخ".

كما ودّع الجماهير برسالة مؤثرة عبر حسابه على منصة "إكس"، كتب فيها:

"حان وقت الوداع بعد سنوات لا تُنسى. شكرًا لكم على كل شيء... مررنا معًا بأوقات رائعة وصعبة، وحققنا إنجازات مهمة. كل الأشياء الجميلة تنتهي، لكن نيوكاسل سيظل دائمًا في قلبي وقلوب عائلتي. شكرًا على الذكريات".

رحيل ويلسون يفتح صفحة جديدة في مسيرته، بعد أن أصبح أحد أبرز الهدافين في تاريخ النادي الحديث، وترك بصمة واضحة في مسيرة الفريق خلال السنوات الماضية.