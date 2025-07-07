دوناروما يشعر بصدمة كبيرة بعد تسببه في إصابة موسيالا الخطيرة

برلين (د ب أ) – مازال جيانلويجي دوناروما حارس مرمى باريس سان جيرمان الفرنسي يشعر بصدمة شديدة بعد تدخله القوي الذي أدى لتعرض جمال موسيالا لاعب بايرن ميونخ لإصابة خطيرة ، قال دوناروما لصحيفة (جازيتا ديلو سبورت) الإيطالية أمس "أنا مصدوم للغاية مما حدث، لم أكن أقصد بالتأكيد إيذاء موسيالا" ، تعرض موسيالا لالتواء كامل في ساقه اليسرى أثناء محاولة الانقضاض لخطف كرة داخل منطقة الجزاء من دوناروما وويليان باتشو مدافع باريس سان جيرمان، ليصاب الألماني الدولي بعد تعرضه لضربة من الحارس الإيطالي في أواخر الشوط الأول من المباراة التي انتهت بفوز باريس 2 / صفر في دور الثمانية لكأس العالم للأندية، يوم السبت الماضي ، وأكد بايرن ميونخ في بيان رسمي أن موسيالا أصيب بكسر في الشظية وخلع في الكاحل، وسيجري عملية جراحية ستبعده عن الملاعب لفترة طويلة ، من جانبه قال فينتشنزو رايولا، وكيل أعمال دوناروما "ما حدث لم يستغرق أجزاء من الثانية، لقد وصل جيانلويجي للكرة أولا، ولم يتمكن من تفادي الاصطدام مع موسيالا" ، أضاف "ما تردد أنه تعمد إصابة موسيالا يبقى حكما ظالما، ونأمل أن يتعافى جمال في أسرع وقت ممكن، ليعود أقوى مما كان عليه" ، وبدا دوناروما مرتبكا بعد تدخله القوي، بينما كان موسيالا يتألم بشدة على الأرض. أضاف رايولا "دوناروما إنسان حساس للغاية، لذا لم يكن يريد أن يتظاهر بأنه لم يفعل شيئا".