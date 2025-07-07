نقاش هادف ومثري فـي اجتماع الجمعية العمومية بنادي ظفار

عقد مساء أمس الاول بقاعة الاجتماعات بنادي ظفار اجتماعا للجمعية العمومية العادية ، حيث بدأ الاجتماع بإثبات الحضور ومعرفة عدد الأعضاء العاملين من قبل مصطفى محمد حافظ مدير عام النادي وموظفي النادي حسن بشير عبدالعزيز وطيف هاشم محمد وبحضور غانم بن سالم بن أحمد قطن أخصائي النشاط الرياضي بالمديرية العامة للثقافة والرياضة والشباب، حضر الاجتماع (50) عضوا من أصل 73 عضوا أي بنسبة 68.5% من الأعضاء العاملين الذين يحق لهم حضور اجتماع الجمعية العمومية، عقدت الاجتماع وفقا للمادة رقم (29) من النظام الأساسي للأندية الرياضية رقم (124/‏‏2008)، وبعد إعلان مصطفى محمد محمد حافظ مدير عام النادي اكتمال النصاب أعطى الكلمة لسعيد بن أحمد الرواس رئيس مجلس الإدارة لافتتاح أعمال اجتماع الجمعية العمومية للنادي.

جدول الاعمال

ثم بدأ الأجتماع بجدول الأعمال التالي والذي تم التصديق عليه والذي شمل التصديق على محضر الاجتماع السابق ، الموافقة على تقرير مجلس الادارة عن أعمال السنة الماضية 2024م، وبرنامج النشاط وخطة العمل للسنة الجديدة 2025 ، وتقرير مدقق الحسابات، اعتماد الميزانية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية 2024م ومشروع الميزانية للسنة المالية المقبلة 2025، اختيار مدقق الحسابات وتحديد مكافأته، تحديد الحد الأقصى لأجر المدير المتفرغ، النظر في الاقتراحات المقدمة من الأعضاء قبل اجتماع الجمعية العمومية بخمسة عشر يوما على الأقل.

التصديق على كافة البنود

اجتماع الجمعية العمومية جاء هادفا للغاية وتحققت منه كافة الأهداف المرجوة، حيث جاء النقاش مثريا ومركزا بشكل مباشر على الجوانب الهامة في مسيرة النادي خلال الفترة الماضية والفترة القادمة، حيث استمع الحضور للتقرير المالي والاداري بكافة تفاصيله، وتم مناقشة الانشطة الشبابية التي ينفذها النادي مثل كرة القدم، كرة السلة، كرة اليد، الهوكي، بالاضافة إلى فريق الرماية بالنادي، كما لم ينس الحضور رحيل اللاعب الدولي السابق عبدالسلام عامر والحزن الذي ساد أروقة النادي وجماهير الزعيم لهذا الفقد الكبير، كما تم مناقشة الانشطة الثقافية والشبابية والأعمال التطوعية وإفطار صائم بمقر النادي، وعرج الحضور على مشاركة فريق الحارة الأهلي الذي يمثل السلطنة في بطولتي سوكا وجراند بريكس بجورجيا ، وتم مناقشة النشاط النسوي بالنادي . وقد انتهى الحضور إلى اعتماد كافة البنود والموافقة عليها، والسير قدما في تنفيذ برامج النادي في الموسم القادم وما يليه من مواسم بذات النهج والطموح .