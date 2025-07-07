اللجنة العمانية لألعاب المضرب تحتفي باليوم العالمي للريشة الطائرة

احتفلت اللجنة العمانية لألعاب المضرب باليوم العالمي للريشة الطائرة مؤخراً، وذلك عبر كرنفال الريشة الطائرة الذي أقيم في قاعة سماش بمركز الدولفين في ولاية السيب، حيث شارك في الكرنفال 60 مشاركاً من الفئة العمرية 8-12 سنة بالإضافة الى مشاركة عدد من أولياء الأمور، وشارك في كرنفال الريشة الطائرة مجموعة من الأطفال من محافظة مسقط وشمال الشرقية وجنوب الباطنة، حيث تخلل الحدث مجموعة من الفعاليات التي تم تنفيذها من خلال برنامج وقت الريشة وعدد من المنافسات المشوقة للأطفال المشاركين، الى جانب تنفيذ المدرب وسيم الخطيب ومجموعة من المدربين والحكام والإداريين والمتطوعين المنتمين للجنة العُمانية لألعاب المضرب.

تطور الرياضة

أوضح الدكتور عبدالرحيم بن مسلم الدروشي رئيس اللجنة العمانية لألعاب المضرب بأن أهمية تنظيم هذا الحدث سنوياً يأتي على مستوى العالم احتفاءً بنجاحات وأهمية رياضة الريشة الطائرة في خارطة رياضات المضرب، مشيراَ الى أن سلطنة عمان ممثلةً باللجنة تشارك دول العالم الاحتفال بهذا اليوم الرياضي المهم؛ تعبيراً عن تطور هذه الرياضة في عُماننا الحبيبة، والذي يتزامن مع احتفالات الاتحاد الدولي والاتحادات القارية والإقليمية، مؤكدا سعاته بمشاركة عدد كبير من العائلات والأطفال في هذا الحدث الذي تضمن العديد من البرامج الترفيهية والتي تقرب الأطفال من الرياضة.

أشاد عدنان العويدي - ولي أمر- لأبنائه المشاركين في هذا الحدث الرياضي بجهود اللجنة العمانية لألعاب المضرب على هذا التجمع، وتميزهم في العطاء وفي تقديمهم للنسخة الثانية للاحتفال باليوم العالمي للريشة الطائرة مشيرا الى أن هذا يدل على جهودهم الحثيثة في تعريف المجتمع بهذه الرياضة المتميزة، لافتا الى أن هذا اليوم يأتي في يوم يتزامن مع الفترة الصيفية واستغلال أوقات الإجازة الدراسية لدى الطلبة وهو الهاجس من قبل أولياء الأمور، مقدماً الشكر والتقدير للجنة على التنظيم الرائع من قبل جميع الفنيين والمدربين، ولتعريف المجتمع بهذه الرياضة الجميلة، ومتمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح".

من ناحيتها أوضحت سبأ السعدية -إحدى منظمات كرنفال الريشة الطائرة- بأنها شاهدت العمل الجبار الذي قامت به اللجنة العُمانية لألعاب المضرب عن كثب، حيث كانت الأجواء مليئة بالحماس والمرح، وأن هناك جهد كبير في انتقاء وتنظيم مجموعة مناسبة من الألعاب والتمارين للأطفال، كما كان المكان جميلًا لتنظيم الحدث وتم استغلاله بشكل جيد مما ساعد على خلق بيئة مثالية لتطبيق برنامج الكرنفال، كما استمتع الأطفال كثيراً وتعلموا أساسيات رياضة الريشة الطائرة، وكان التعاون بين المنظمين واضحاً ومؤثراً في نجاح الفعالية.

الجدير بالذكر بأن اللجنة العُمانية لألعاب المضرب تقوم بأنشطة واسعة خلال صيف 2025م وذلك في رياضتي الريشة الطائرة والإسكواش، وذلك من خلال مجموعة من الأيام الرياضية، والبرامج الصيفية، بالإضافة إلى استمرار نشاط المراكز التدريبية.