نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. مؤشر قوي يقرب الأهلي من صفقة جديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه الحساب الرسمي لنادي فاركو الشكر رسميا للاعب ياسين مرعي وذلك عقب نهاية الموسم الماضي.

حساب فاركو يوجه الشكر إلى ياسين مرعي واللاعب يقترب من الأهلي

وكتب الحساب الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك منشورا قصيرا "شكرًا ياسين مرعي بالتوفيق في المرحله القادمه ".

وانضم اللاعب للنادي الأهلي في أنباء تردد وبقوة عن توقيعه تعاقد مع المارد الأحمر لمدة 5 مواسم.

ويعد مرعي من الأعمدة الأساسية لنادي فاركو والتي ساهمت في تواجده بين التسعة الكبار الموسم الماضي وتحقيقه نتائج جيدة أبرزها الفوز على حساب بيراميدز.

