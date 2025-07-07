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أحمد جودة - القاهرة -

أعلن نادي رايو فاييكانو اليوم الإثنين رسميًا عن التعاقد مع المدافع البرازيلي لويز فيليبي كأول تدعيمات الفريق لموسم 2025-2026، وذلك بعدما فسخ اللاعب تعاقده مع نادي أوليمبيك مارسيليا.

رايو فاييكانو يتعاقد مع البرازيلي لويز فيليبي

لا يعد المدافع البرازيلي غريبًا عن الدوري الإسباني، إذ سبق له اللعب لصفوف فريق ريال بيتيس في موسم 2022-2023 وشارك معه في أكثر من 30 مباراة رسمية ما بين الدوري والكأس والدوري الأوروبي.

ولدى فيليبي مسيرة حافلة مع نادي لاتسيو الإيطالي الذي لعب ضمن صفوفه لخمس سنوات، قبل أن ينتقل لنادي بيتيس ثم إلى الاتحاد السعودي ومنه إلى مارسيليا في الموسم الأخير.

وبهذا، يعد البرازيلي أول صفقات الفريق الذي سيعود للتدريبات غدًا الثلاثاء في مدينته الرياضية بحصة تدريبية مفتوحة وفي ظل عدم تقرير مستقبل كل من أوسكار تريخو وأريدان هرنانديز وراؤول دي توماس، من بين آخرين.

وكما هو الحال كل عام، سيسافر الفريق بقيادة المدرب إنييجو بيريز إلى بلجيكا لمواجهة جنك في 19 من الشهر الحاليّ ثم سيتوجه لاحقًا إلى هولندا ليكمل أسبوعًا من التدريبات قبل مواجهة بي إي سي زفوله في 26 من نفس الشهر.

وفي أغسطس (آب) المقبل سينهي فاييكانو تحضيراته للموسم الجديد في إنجلترا حيث سيواجه ويست بروميتش وسندرلاند في الثاني والعاشر من نفس الشهر.

وسيستهل رايو فاييكانو مشواره في بطولة الليغا بمواجهة جيرونا خارج الديار، وفي 22 من أغسطس (آب) المقبل سيخوض مباراة ذهاب الدور التمهيدي لبطولة دوري المؤتمر الأوروبي.