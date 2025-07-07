نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمير هشام: الزمالك يسعى لضم مهاجم فاركو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد الإعلامي أمير هشام، أن نادي الزمالك دخل في مفاوضات مع نادي فاركو لضم عمرو ناصر، وهو إضافة جيدة لخط الهجوم، لأنه من أبرز اللاعبين في الدوري المصري.

وقال عبر برنامجه بلس 90 على قناة النهار الفضائية: الزمالك يرغب في ضم عمرو ناصر لتدعيم خط الهجوم رغم التعاقد مع أحمد شريف الذي يميل للعب كجناح أو تحت رأس الحربة.

وأضاف: الزمالك متمسك بالحصول على 7 مليون جنيه نظير اعارة حسام أشرف لمدة موسم، بينما وصل عرض سموحة لضمه معارا لـ4 مليون جنيه.