نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمير هشام: جون إدوارد نجح في تجديد عقد السعيد بـ35 مليون لمدة موسمين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد الإعلامي أمير هشام، أن الزمالك حسم تجديد عقد عبدالله السعيد لمدة موسمين، مقابل 35 مليون جنيه، وهي نصف القيمة التي تم الاتفاق عليها في وقت سابق من جانب عمرو الجنايني عضو لجنة التخطيط السابق.

وقال عبر برنامجه بلس 90 على قناة النهار الفضائية: السعيد سيحصل على 20 مليون في الموسم الجديد، ولو استمر في الموسم بعد القادم سيحصل على 15 مليون جنيه.

وأضاف: جون إدوارد المدير الرياضي نجح في تخفيض المبالغ الكبيرة التي كان السعيد قد اتفق عليها مع عمرو الجنايني، وهو أمر يحسب لإدوارد.