نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمير هشام: محمد الاتربي حسم انتقال أحمد ربيع للزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد الإعلامي أمير هشام، أن نادي الزمالك اقترب من حسم صفقة أحمد ربيع لاعب خط وسط البنك الأهلي، رغم أن النادي سبق وأعلن أنه لن يقوم ببيع أي لاعب في الميركاتو الصيفي الجاري. لكن الزمالك جدد محاولات خلال الساعات الماضية بعد عقد جلسة بين مسئولي الناديين شهدت انفراجة في ملف الصفقة

وقال عبر برنامجه بلس 90 على قناة النهار الفضائية: الزمالك سيعلن قريبًا عن ضم أحمد ربيع بعد مفاوضات من جانب إدوارد، ولكن بموافقة محمد الاتربي (الزمالكاوي الشهير) رئيس البنك الأهلي، وهو رئيس المنظومة كاملة، بينما أشرف نصار هو رئيس النادي.

وأضاف: ربيع عنصر جيد وقريب من الانتقال لنادي الزمالك، وسوف يدخل فيها مصطفى شلبي الذي تجرى محاولات لإقناعه حاليًا ويتم التفاوض معه على راتبه، كما سيدخل ضمن الصفقة مصطفى الزناري مدافع الفريق الأبيض.

وأكمل: الزمالك قريب أيضا من ضم حامد حمدان لاعب خط وسط بتروجت، وسيكون دعم قوي للفريق مع محمود جهاد ومحمد شحاتة ودونجا في الموسم المقبل.