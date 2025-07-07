نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيناسيو: شيكابالا لاعب كبير وكان يساعدني دائمًا في الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

وجه إيناسيو المدير الفني السابق لفريق الزمالك، رسالة إلى محمود عبد الرازق شيكابالا بعد اعتزاله كرة القدم نهائيًا.

وقال إيناسيو في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور: "شيكابالا، صديقي، خلصت مسيرتك كلاعب، يجب أن تكون فخور بالمشوار اللي عملته وكان شرف ليا إني اشتغلت معاك. اتعرفت عليك هنا في نادي سبورتينج لشبونة، وبعدين كنت معاك في الزمالك".

وأضاف: "كنت لاعب كبير، ولاعب عظيم. دايمًا كنت تحاول تساعدني، وأنا ممتن لك، حزين جدًا إني ماكملتش فترة أطول في الزمالك ومعاك تحديدًا. لأنك كنت امتداد ليا في الملعب وفي غرفة الملابس".

واختتم حديثه قائلًا: "كنت دايمًا شخص جاد ومحترم بالنسبة لي، ومخلص جدًا لناديك، الزمالك. وكنت محترف بمعنى الكلمة. محترف كبير. بتمنى لك مستقبل مشرق، وتحقيق كل الذي تسعى له".