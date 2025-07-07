الرياضة

خالد الغندور: ياسين مرعي يوقع رسميا للنادي الأهلي لمدة 5 سنوات

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خالد الغندور: ياسين مرعي يوقع رسميا للنادي الأهلي لمدة 5 سنوات

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أحمد جودة - القاهرة -  

أكد الإعلامي خالد الغندور، أن اللاعب ياسين مرعي وقع رسميا للنادي الأهلي لمدة 5 سنوات خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأضاف الغندور عبر برنامج ستاد المحور، أنه سيتم إعلان الصفقة خلال ساعات قليلة مقبلة كما أن الصفقة انتهت رسميًا، واللاعب أصبح بصفوف الأهلي.

واختتم، أن الصفقة تم الاتفاق عليها مسبقا وتم التوقيع من قبل وكان يتبقى موافقة ريبيرو وحسم القيمة المالية والتي وصلت لـ35 مليون جنية.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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