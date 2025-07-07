نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أيمن الشريعي: عبد الناصر محمد شخصية منضبطه وسينجح في الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحدث أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي، عن توقعاته بخصوص نجاح عبد الناصر محمد، في منصب مدير الكرة بنادي الزمالك.

وقال الشريعي خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور: عبد الناصر محمد شخصية منضبطه وله تاريخ كبير في نادي إنبي وأتوقع له النجاح داخل نادي الزمالك.

وتابع: عبد الناصر محمد له تاريخ كبير مع نادي إنبي، وهو يصلح بشدة إلى نادي الزمالك، بالرغم من إني لا أعلم جيدا الأجواء داخل القلعة البيضاء، ولكنه كفاءة كبيرة.