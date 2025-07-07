نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد الغندور: رغبة أحمد عبد القادر توقف انتقاله لـ سيراميكا كليوباترا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الإعلامي خالد الغندور، من مصدر بنادي سيراميكا كليوباترا، عن تفاصيل مفاوضات النادي مع نظيره الأهلي، للحصول على خدمات اللاعب أحمد عبد القادر خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال المصدر عبر برنامج ستاد المحور، توصلنا لاتفاق مع النادي الأهلي على ضم اللاعب أحمد عبد القادر كبيع نهائي لمدة موسمين، والنادي لن يمانع انتقال اللاعب لصفوفنا.

وشدد، الصفقة حتى الآن تتوقف على رغبة أحمد عبد القادر، اللاعب لم يوافق حتى وقتنا هذا على الانضمام إلى صفوف سيراميكا كليوباترا.

وأكد، إذا وافق عبد القادر على الانضمام إلى سيراميكا سننهي الصفقة، حيث أن الاتفاق مع الأهلي يسير بشكل جيد ولا توجد به عقبات، ولكن رغبة اللاعب هي تعرقل المفاوضات.