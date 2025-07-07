نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد الغندور: المصري وصل لمرحلة متقدمة مع الزمالك لضم مهاب ياسر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الإعلامي خالد الغندور، من مصدر بنادي المصري البورسعيدي، عن تفاصيل مفاوضات النادي مع الزمالك من أجل الحصول على خدمات مهاب ياسر لاعب الفارس الأبيض.

وقال المصدر عبر برنامج ستاد المحور، أن المفاوضات بين المصري والزمالك تسير بشكل جيد، وهناك صيغة اتفاق على ضم مهاب ياسر.

واختتم، الأقرب حتى الآن هو ضم مهاب ياسر كبيع نهائي وليس على سبيل الإعارة، والأيام المقبلة ستحسم الصفقة.