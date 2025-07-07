نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد الغندور: تعثر مفاوضات طلائع الجيش مع الزمالك على ضم محمد عاطف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الإعلامي خالد الغندور، من مصدر بنادي طلائع الجيش، أن هناك تعثر في مفاوضات النادي مع الزمالك على ضم اللاعب محمد عاطف خلال الفترة المقبلة.

وأكد المصدر عبر برنامج ستاد المحور، أن النادي يرغب في استعارة اللاعب من نادي الزمالك، ولكن حتى الآن الزمالك يرفض الإعارة ويرغب في بيع اللاعب بشكل نهائي.

وشدد، حتى الآن المفاوضات متعثرة ولم نتوصل لاتفاق مع نادي الزمالك.