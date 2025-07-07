نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد الغندور: تحركات إدارية جديدة في الزمالك بطلب من عبد الناصر محمد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال الإعلامي خالد الغندور إن نادي الزمالك شهد خلال اليومين الماضيين تحركات إدارية جديدة، حيث عقد عبد الناصر محمد، مدير الكرة بالنادي، جلسة مع جون إدوارد، المدير الرياضي، طالب خلالها بتدعيم الجهاز الإداري ببعض العناصر الجديدة.

أضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور إن عبد الناصر محمد أكد أن الأسماء المقترحة ستكون مفيدة للغاية في تنفيذ رؤيته الإدارية، وستساعد على تطوير آليات العمل داخل الفريق الأول، خاصة مع انطلاقة مرحلة جديدة تحت قيادة المدير الفني يانيك فيريرا.

تابع الغندور:"أبدى جون إدوارد ترحيبه بالمقترح، مؤكدًا تقديره لوجهة نظر عبد الناصر محمد، وقرر دراسة الأسماء المطروحة بعناية، تمهيدًا للعرض على الإدارة والموافقة الرسمية خلال الأيام القليلة المقبلة".