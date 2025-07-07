نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد الغندور: رابطة الأندية تنفذ طلب التظلمات قبل انطلاق الموسم الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد الإعلامي خالد الغندور، أن رابطة الأندية، استقرت على تنفيذ طلب لجنة التظلمات باتحاد الكرة، بإجراء قرعة علنية لبطولة الدوري قبل انطلاق الموسم الجديد يوم ٨ أغسطس المقبل.

وشدد مصدر داخل رابطة الأندية في تصريحات لبرنامج ستاد المحور، على أنه لن يتم تكرار ما حدث في الدور الثاني للموسم المنقضي.

وسيتم إجراء قرعة علنية بناء على طلب لجنة التظلمات التي أكدت على مراعاة عمل القرعة سواء للدور الأول أو الثاني علانية بحضور كافة الأندية المشاركة في البطولة منعًا للشبهات.