نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسام حسن يحدد شروط ضم محمد شريف وناصر منسي لمنتخب مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد الإعلامي خالد الغندور، إن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، يرغب في ضم بعض المهاجمين المميزين خلال الفترة المقبلة، بجانب المهاجم الدولي مصطفى محمد، لخلق حالة من المنافسة في هذا المركز وتجهيز أكثر من لاعب خوفا من التعرض للإصابات قبل كأس الأمم الإفريقية.

وأضاف الغندور، أن أداء ناصر منسي مع الزمالك في أكثر من مباراة مع الزمالك، نال إعجاب حسام حسن، وسيستمر في مراقبة مستوى اللاعب مع فريقه في بداية الموسم الجديد، وبنسبة كبيرة سيتم ضمه حال استمراره على نفس الحالة الفنية والبدنية.

واختتم، أنه بالنسبة إلى محمد شريف، فحسام حسن يرى صعوبة ضم لاعب لا يشارك في المباريات، وفي حالة اعتماد ريبيرو على اللاعب في المباريات بداية من الموسم المقبل، سيتم ضمه استعدادا لمباراتي إثيوبيا وبوركينا فاسو، سبتمبر المقبل في التصفيات المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦.