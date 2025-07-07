نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد الغندور: جون إدوارد يرفض صفقات لجنة التخطيط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد الإعلامي خالد الغندور، أن جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك، رفض صفقات لجنة التخطيط للفارس الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال خالد الغندور عبر برنامج ستاد المحور، أن جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك رفض بعض الصفقات المرشحة للانضمام إلى نادي الزمالك من لجنة التخطيط مثل طارق حامد وعدد اخر من اللاعبين.

وأضاف، أن جون إدوارد يفضل العمل على صفقات أخرى بخلاف بعض الأسماء التي كانت مطروحة.