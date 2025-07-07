نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد الغندور: الزمالك يقترب من الحصول على خدمات محمد ربيعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الإعلامي خالد الغندور، من مصدر أن نادي الزمالك تحرك في الساعات الأخيرة، للحصول على خدمات المدافع محمد ربيعة، لاعب نادي سموحة خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال المصدر في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور، إن محمد ربيعة عاد لحسابات نادي الزمالك في الميركاتو الجاري، بعد أن كان قريبا من الانضمام لصفوف الفريق في يناير الماضي.

وشدد المصدر، أن عقد محمد ربيعة ممتد مع سموحة حتى الموسم المقبل، وبالتالي على الزمالك أن يقوم بشراء اللاعب من سموحة.

وأكد، محمد ربيعة رغبته اللعب لنادي الزمالك ورحب بشكل كبير بالانتقال لصفوف الفارس الأبيض خلال الفترة الحالية.

وواصل، هناك اتصالات حدثت مع اللاعب ووكيله في الفترة الأخيرة من قبل نادي الزمالك، للاتفاق على البنود الشخصية، ومن المقرر أن يقوم الزمالك بإجراء مفاوضات رسمية مع نادي سموحة للحصول على خدمات ربيعة.