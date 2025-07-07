نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي ينتظر وصول عرض رسمي يتخطى الـ10 مليون دولار للموافقة على بيع وسام أبو علي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحدث الإعلامي خالد الغندور، عن تطورات موقف المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي مع النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لعام 2025.

وقال خالد الغندور عبر برنامج ستاد المحور، إن الأهلي وصله عرضين بشكل رسمي حتى الأن من الوصل الإماراتي ومن الريان القطري أفضلهم الريان حيث وصل لـ8 مليون دولار بالإضافة إلى إضافات ولكن الأهلي رفض العرضين.

وأضاف، أن الأهلي لن يبيع وسام أبوعلي بأقل من 10 مليون دولار بالإضافة إلى نسبة من إعادة البيع.

وأكمل، أنه حسب مصادرنا في الأهلي الموضوع مقفول فيه النقاش تمامًا رغم ضغط وكيل اللاعب وهناك تمسك كبير بمطالب النادي كما تواصلنا مع مسؤولين في الريان والوصل وأكدوا على تمسكهم بضم وسام وأنهم قدموا العرض الأول لمعرفة الطلبات الرسمية من الأهلي وحصلوا على الرد بالفعل والناديان في الوقت الحالي بيجهزوا عروض جديدة.

واختتم، أنه كان هناك عرض من دوري يلو والموضوع أغلق على الرغم من إن مرتب وسام عالي للغاية ولكنه رفضه، كما أن وسام تأكد إن أعلى عرض سيأتي من أوروبا لن يصلح بسبب طلبات الأهلي فبالتالي بدأ ينظر للعروض الخليجية والراتب الذي سيأمن مستقبله ومستقبل أسرته وأولاده مستقبلًا.