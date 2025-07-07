نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الفلسطيني أسد الحملاوي يقترب من كرايوفا الروماني ويهدد مخططات الأهلي المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فجّرت صحيفة «Fanatik» الرومانية مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما كشفت عن اقتراب المهاجم الفلسطيني أسد الحملاوي، لاعب نادي شلاش فروتوسواف البولندي، من التوقيع لنادي كرايوفا الروماني، في خطوة مفاجئة قد تخلط الأوراق وتعرقل مساعي الأهلي المصري في حسم الصفقة التي كانت على وشك الاكتمال.

الحملاوي في رومانيا للخضوع للكشف الطبي

ووفقًا للتقارير الرومانية، فقد وصل أسد الحملاوي بالفعل إلى الأراضي الرومانية، حيث يستعد للخضوع للفحوصات الطبية تمهيدًا لانضمامه إلى صفوف كرايوفا، في صفقة بدت سريعة ومباغتة، دون تسريبات سابقة عن وجود مفاوضات بين الطرفين، ما أثار حالة من القلق داخل أروقة القلعة الحمراء.

الأهلي كان الأقرب.. والقرار بيد ريبيرو

وتأتي هذه التطورات بينما كانت تقارير مصرية قد أشارت في وقت سابق إلى أن النادي الأهلي أتم اتفاقه الكامل مع اللاعب بشأن كافة التفاصيل الشخصية للعقد، ولم يكن يتبقَّ سوى موافقة المدير الفني الإسباني خوسيه ريبيرو على تفعيل الشرط الجزائي في عقد الحملاوي مع ناديه البولندي، تمهيدًا لإتمام الصفقة بشكل رسمي.

إدارة الأهلي كانت تضع الحملاوي ضمن أولوياتها لتدعيم خط الهجوم استعدادًا للموسم المقبل، لما يملكه من إمكانيات تهديفية مميزة وقدرة على اللعب في أكثر من مركز هجومي.

ومن المنتظر أن تشهد الساعات المقبلة حسمًا لمسار الصفقة، سواء باستكمال انتقال اللاعب إلى الدوري الروماني عبر بوابة كرايوفا، أو بانتهاء المفاوضات لصالح الأهلي في حال تحرك الإدارة سريعًا لحسم الأمور والتوصل إلى اتفاق نهائي قبل توقيع اللاعب مع النادي الأوروبي.

وتترقب جماهير الأهلي تطورات هذا الملف عن كثب، خصوصًا في ظل الحاجة الملحّة لتدعيم صفوف الفريق بعناصر هجومية جديدة، بعد تذبذب أداء بعض اللاعبين في الخط الأمامي خلال الموسم المنصرم.