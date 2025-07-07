نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرع إعارة في التاريخ.. الهلال ينهي عقد عبد الرزاق حمد الله بعد مشاركة دامت 15 دقيقة فقط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في خطوة مفاجئة، توصلت إدارة نادي الهلال السعودي إلى اتفاق نهائي مع المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، يقضي بفسخ عقد الإعارة المبرم بين الطرفين بالتراضي، بعد أيام قليلة من انضمامه قادمًا من نادي الشباب السعودي، في واحدة من أقصر فترات الإعارة بتاريخ النادي.

أسرع إعارة في تاريخ الهلال.. مشاركة بـ15 دقيقة فقط

وبحسب ما أوردته صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن عبد الرزاق حمد الله، الذي انضم إلى صفوف الهلال يوم الأربعاء الماضي على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، شارك لمدة 15 دقيقة فقط بقميص "الزعيم"، وتحديدًا في الدقيقة 75 من مواجهة الفريق أمام فلومينينسي البرازيلي، ضمن الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية. المباراة انتهت بخسارة الهلال بنتيجة 2-1، ليودع البطولة من بوابتها الأولى.

المشاركة القصيرة لحمد الله جعلت من تجربته واحدة من أسرع الإعارات في تاريخ النادي، إذ لم تمر سوى أيام معدودة على توقيعه العقد قبل أن يتم الإعلان عن نهاية العلاقة رسميًا.

بند يسمح بالإنهاء المبكر.. واتفاق دون تبعات مالية

عقد الإعارة الموقع بين الهلال واللاعب المغربي تضمن بندًا يتيح لأي من الطرفين إنهاء التعاقد في أي وقت دون شروط جزائية، وهو ما سهل عملية فسخ العقد دون أن تترتب على النادي أي التزامات مالية إضافية.

وأكدت إدارة الهلال أن قرار فسخ التعاقد جاء بعد تفاهم متبادل مع اللاعب، وتقديرًا لموقفه السابق بقبول العرض والانضمام إلى صفوف الفريق في توقيت حرج، دون وضع حسابات مستقبلية معقدة.

حمد الله يعود إلى الشباب

من جانبه، يستعد عبد الرزاق حمد الله للعودة إلى صفوف نادي الشباب، حيث من المنتظر أن يلتحق بمعسكر الفريق استعدادًا لانطلاقة الموسم الجديد، بعد أن طُويت صفحة انتقاله المؤقت إلى الهلال سريعًا.

ويأتي هذا التطور في وقت تسعى فيه إدارة الهلال لإعادة ترتيب الأوراق الفنية، عقب الخروج المبكر من كأس العالم للأندية، استعدادًا للاستحقاقات المقبلة على الصعيدين المحلي والقاري.