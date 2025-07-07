نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد أنباء رحيل وسام.. أشرف داري يقترب من مغادرة الأهلي وسط اهتمام قطري وسعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبدو أن المدافع المغربي أشرف داري يعيش محطاته الأخيرة بقميص النادي الأهلي المصري، في ظل وجود تحركات جادة من عدة أندية تسعى للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، على رأسها نادي الريان القطري.

الريان القطري ينافس نادٍ سعودي على التعاقد مع أشرف داري

ووفقًا لما كشفه موقع «أفريكا فوت»، فإن نادي الريان دخل في مفاوضات متقدمة مع إدارة الأهلي من أجل ضم داري خلال الميركاتو الصيفي، في خطوة قد تُنهي مشوار اللاعب داخل القلعة الحمراء بعد موسم واحد فقط من انضمامه.

وفي سياق متصل، كشفت مصادر أخرى عن وجود عرض رسمي من نادٍ سعودي – لم يُفصح عن اسمه – تبلغ قيمته نحو مليوني دولار (ما يعادل 1.7 مليون يورو)، مما يعزز فرص رحيل اللاعب خلال الأيام المقبلة.

أشرف داري، الذي يرتبط بعقد مع الأهلي يمتد حتى يونيو 2028 منذ انضمامه إلى الفريق في عام 2024، يُعد أحد العناصر المغربية الأربعة التي ضمها الفريق خلال الفترة الأخيرة، إلى جانب أشرف بن شرقي، ورضا سليم، ويحيى عطية الله الذي غادر بالفعل صفوف الأهلي مؤخرًا.

وتقوم إدارة النادي حاليًا بإعادة تقييم شامل لمردود اللاعبين الأجانب، خاصة مع تباين مستويات بعضهم، ما يفتح الباب أمام احتمالية إجراء تعديلات على القائمة خلال الموسم المقبل.

أرقام داري مع الأهلي

وشارك المدافع المغربي في 19 مباراة خلال الموسم المنصرم، توزعت بين 6 مباريات في دوري أبطال إفريقيا، و9 مباريات في الدوري المصري، و3 مشاركات في كأس العالم للأندية، إلى جانب ظهور وحيد في كأس الإنتركونتنتال.

ورغم قناعة المدرب الإسباني خوسيه ريبييرو بأهمية الحفاظ على الهيكل الأساسي للفريق استعدادًا لموسم 2025-2026، إلا أن إدارة الأهلي لا تمانع في رحيل داري حال وصول عرض مالي مناسب، خاصة في ظل تراجع مستواه نتيجة الإصابات المتكررة التي تعرض لها خلال الموسم.