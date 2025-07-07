جماهير ليفربول تطالب برحيل لويس دياز بسبب جوتا.. ما القصة؟

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أحمد جودة - القاهرة - أثار غياب النجم الكولومبي لويس دياز عن جنازة زميله الراحل في ليفربول، ديوغو جوتا، موجة غضب عارمة في أوساط جماهير "الريدز"، بعدما اعتبر الكثيرون أن تصرف اللاعب يفتقر إلى الحس الإنساني، خاصة في ظل العلاقة القوية التي كانت تربطه بجوتا، والدعم الكبير الذي تلقاه منه في أوقات عصيبة مرّ بها خلال مسيرته.

جماهير ليفربول تطالب برحيل لويس دياز بسبب جوتا

ورغم الحضور اللافت للاعبي ليفربول في مراسم وداع جوتا، والتي تحولت إلى لحظة مؤثرة جمعت الزملاء والأصدقاء، إلا أن غياب دياز لم يمر مرور الكرام، خصوصًا بعد تداول مقاطع مصوّرة تظهره في حفل ترفيهي بكولومبيا، تزامن توقيته مع مراسم الجنازة، ما فاقم حالة الاستياء الجماهيري.

انهالت الانتقادات على اللاعب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أعرب عدد كبير من الجماهير عن استيائهم من سلوك دياز، واعتبروه "طعنة في الظهر" لذكرى زميله الراحل، الذي كان له دور إنساني كبير إلى جانبه، لا سيما خلال حادثة اختطاف والد دياز قبل أشهر.

وكتب أحد مشجعي الفريق غاضبًا: "لويس خذلني إلى الأبد. حين تحتاج إلى أن تكون إنسانًا أولًا قبل أن تكون لاعبًا، هو اختار أن يقابل مؤثرين في كولومبيا بدل أن يودّع صديقه".

وأضاف آخر: "جوتا وقف معه في محنته، أما هو فقد قرر الترويج لنفسه بينما كان رفاقه يذرفون الدموع".

مطالبات بالاعتذار والرحيل

وتصاعدت الدعوات داخل الأوساط الجماهيرية لإجبار دياز على تقديم اعتذار علني، وتحمل المسؤولية عن قراره، فيما ذهب البعض إلى حد المطالبة بفسخ عقده مع النادي، خاصة في ظل تكرار تصريحاته التي ألمح فيها سابقًا إلى رغبته في مغادرة "أنفيلد".

ويرى مراقبون أن تصرف دياز قد يؤثر سلبًا على علاقته بغرفة الملابس، فضلًا عن صورته أمام جمهور ليفربول المعروف بحساسيته العالية تجاه القيم الإنسانية وروح العائلة داخل النادي.

رغم أن النادي لم يصدر حتى الآن بيانًا رسميًا بشأن الواقعة، إلا أن حجم ردود الفعل يشير إلى أزمة ثقة حقيقية بين دياز وجماهير الفريق، وقد تفرض على إدارة ليفربول التحرك لمعالجة التداعيات، خصوصًا إذا ما تصاعدت المطالب بإعادة النظر في مستقبل اللاعب داخل النادي.

في الوقت الراهن، يواجه دياز تحديًا مزدوجًا: استعادة ثقة الجمهور، وتصحيح مساره داخل المجموعة، قبل أن تتفاقم الأزمة وتؤثر على مستقبله مع "الريدز".