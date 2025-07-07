نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قيمة تعاقد آرسنال مع نجم سوسيداد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي أرسنال الإنجليزي، يوم الأحد، تعاقده مع مارتن زوبيمندي لاعب خط وسط ريال سوسييداد الإسباني.

وانتقل اللاعب الإسباني الدولي البالغ من العمر 26 عامًا، إلى أرسنال بعقد طويل الأمد بعد تفعيل النادي الإنجليزي الشرط الجزائي في عقده مع سوسييداد، والبالغ 51 مليون جنيه إسترليني (70 مليون دولار).

وكان ليفربول حامل لقب الدوري الإنجليزي وريال مدريد الإسباني، أبديا اهتماما في وقت سابق بزوبيمندي، الفائز مع منتخب إسبانيا بلقب يورو 2024.

وقال زوبيمندي للموقع الرسمي لأرسنال: هذه لحظة فارقة في مسيرتي، إنها الخطوة التي كنت أبحث عنها والتي أردت اتخاذها، بمجرد أن تطأ قدمك هنا، تدرك مدى عظمة هذا النادي وهذا الفريق.

وأضاف: وضعت أرسنال نصب عيني لأن أسلوب لعبهم يناسبني، لقد أظهروا إمكاناتهم مؤخرًا، والأفضل لم يأتِ بعد.

ويثق الإسباني ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال، في قدرة زوبيمندي على تعزيز خيارات خط الوسط، بعد انتهاء عقد توماس بارتي ورحيل جورجينيو.

ونشأ زوبيمندي في أكاديمية سوسييداد، وشارك مع النادي في 236 مباراة على مستوى جميع المسابقات، وساهم في الفوز بلقب كأس ملك إسبانيا 2019-2020 بعد الفوز في النهائي على أتلتيك بلباو.

كما ساهم زوبيمندي في إنهاء سوسيداد موسم 2022-2023 من الدوري الإسباني في المركز الرابع، وهو أعلى مركز للفريق في الدوري، ليتأهل إلى دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة فقط في تاريخه.