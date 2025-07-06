نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أحمد حجازي يدير ظهره إلى الأهلي ويقرر الاستمرار في الدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم المدافع الدولي المصري أحمد حجازي موقفه النهائي بشأن مستقبله مع نادي نيوم، حيث قرر البقاء مع الفريق في الموسم المقبل، رغم المحادثات التي أجراها النادي الأهلي المصري في الفترة الأخيرة لمحاولة التعاقد معه خلال سوق الانتقالات الصيفية الجاري.

استمرار حجازي مع نيوم لموسم جديد

وبحسب ما أوردته صحيفة "اليوم" السعودية، فإن أحمد حجازي استقر على مواصلة مشواره مع نادي نيوم، مشيرة إلى أن اللاعب لا يفكر حاليًا في مغادرة الفريق، خاصة أنه لا يزال مرتبطًا بعقد رسمي مع النادي، إلى جانب رغبته في استكمال رحلته التي بدأها صيف العام الماضي.

وكان حجازي قد انضم إلى صفوف نيوم قادمًا من اتحاد جدة، ولعب دورًا محوريًا في تحقيق إنجاز تاريخي تمثل في صعود الفريق لأول مرة إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، بالإضافة إلى التتويج بلقب دوري "يلو" لأندية الدرجة الأولى.

أرقام وإنجازات حجازي في الملاعب السعودية

ويمتلك المدافع المصري، البالغ من العمر 34 عامًا، سجلًا مميزًا في الكرة السعودية، حيث شارك في 101 مباراة بقميص اتحاد جدة، سجل خلالها 12 هدفًا وصنع هدفين، قبل أن ينتقل إلى نيوم ويخوض معه 23 مباراة في الموسم المنقضي، ساهم خلالها في تعزيز صلابة خط الدفاع وتحقيق نتائج استثنائية للفريق.

الأهلي حاول ضم اللاعب لكن القرار حُسم

وكانت تقارير قد تحدثت عن دخول النادي الأهلي المصري في محادثات مع أحمد حجازي لجس نبضه بشأن العودة إلى القلعة الحمراء، التي سبق أن دافع عن ألوانها في بدايات مسيرته. إلا أن اللاعب أبدى تمسكه بالاستمرار في تجربته الحالية مع نيوم، ليُغلق بذلك الباب أمام احتمالية عودته إلى الدوري المصري في الوقت الراهن.