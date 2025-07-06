نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مؤشر جديد يقرب ثيو هيرنانديز من الهلال السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اقترب نادي الهلال السعودي من إتمام واحدة من أقوى صفقاته في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، بضم النجم الفرنسي ثيو هيرنانديز، ظهير نادي ميلان الإيطالي، وذلك حسب ما أكدته تقارير صحفية متعددة خلال الساعات الأخيرة.

صفقة شبه محسومة في انتظار الإعلان الرسمي

ووفقًا لما ذكرته شبكة "سكاي سبورتس"، فإن اللاعب الفرنسي خرج من حسابات المدير الفني الجديد لنادي ميلان، ماسيمليانو أليجري، حيث لم يتضمن اسمه قائمة الفريق التي ستغادر يوم 7 يوليو لخوض المعسكر الإعدادي للموسم الكروي المقبل 2025/2026، وهو مؤشر قوي على اقتراب رحيله رسميًا عن "الروسونيري".

وأشارت الشبكة إلى أن غياب هيرنانديز عن قائمة المعسكر الإعدادي يؤكد أن اللاعب أنهى بالفعل الإجراءات النهائية الخاصة بانتقاله إلى الهلال، حيث من المرتقب أن يُعلن "الزعيم" عن الصفقة بشكل رسمي خلال الساعات القليلة القادمة.

أول الأجانب في ميركاتو الهلال الصيفي

بذلك، سيكون ثيو هيرنانديز أولى الصفقات الأجنبية التي يبرمها الهلال في صيف 2025، بعدما كان النادي العاصمي قد استهل تحركاته في السوق بالتعاقد مع الثنائي المحلي عبد الكريم دارسي وعلي لاجامي لتدعيم صفوفه.

كما كان الهلال قد أعلن في وقت سابق عن تعاقده مع المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاجي، لتولي القيادة الفنية للفريق في الموسم الجديد، خلفًا للمدرب البرتغالي خورخي جيسوس الذي غادر منصبه بنهاية الموسم الماضي.

صفقة هيرنانديز المنتظرة تعكس الطموحات الكبيرة لإدارة الهلال في بناء فريق قوي قادر على المنافسة محليًا وقاريًا في الموسم القادم، خاصة في ظل التوجه نحو استقطاب أسماء لامعة من الدوريات الأوروبية الكبرى.