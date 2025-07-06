نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برشلونة يفتح باب المفاوضات مع راشفورد بعد تعثر صفقة نيكو ويليامز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية أن نادي برشلونة الإسباني بدأ رسميًا خطوات التفاوض مع المهاجم الإنجليزي ماركوس راشفورد، لاعب مانشستر يونايتد، في إطار سعيه لتعزيز خط الهجوم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. يأتي ذلك بعدما فشل النادي الكتالوني في التعاقد مع نيكو ويليامز، جناح أتلتيك بلباو، الذي قرر تجديد عقده مع الفريق الباسكي مؤخرًا.

وكان برشلونة قد وضع لويس دياز، نجم ليفربول، ضمن خياراته البديلة بعد ضياع صفقة ويليامز، إلا أن المطالب المالية المرتفعة التي فرضها "الريدز" حالت دون تقدم المفاوضات، مما اضطر إدارة البلوجرانا إلى البحث عن بدائل جديدة بتكلفة أقل وأكثر مرونة في التفاوض.

ووفقًا لما أوردته شبكة "سكاي سبورتس"، فقد بدأ برشلونة بالفعل اتصالاته مع إدارة مانشستر يونايتد لبحث إمكانية ضم راشفورد خلال الميركاتو الحالي، خاصة مع تعثر مفاوضات ضم دياز.

راشفورد يدخل دائرة اهتمامات برشلونة

وكان راشفورد قد خاض تجربة قصيرة على سبيل الإعارة مع أستون فيلا خلال الموسم الماضي، قبل أن يعود إلى ملعب "أولد ترافورد"، إلا أن مستقبله مع مانشستر يونايتد بات غامضًا، خصوصًا بعد خروجه من خطط المدير الفني الجديد روبن أموريم، ما يفتح الباب أمام رحيله هذا الصيف.

وعلى الرغم من أن راشفورد لا يُعد الخيار الأول على طاولة المدير الفني لبرشلونة، الألماني هانز فليك، لدعم الجبهة اليسرى الهجومية، إلا أن الأزمات المالية التي يمر بها النادي، وصعوبة التوصل إلى اتفاق مع ليفربول بشأن لويس دياز، قد تجبر الإدارة الكتالونية على تسريع خطوات التفاوض مع مانشستر يونايتد لضم اللاعب الإنجليزي.

رغبة راشفورد قد تُعجّل بانتقاله

وفي المقابل، أبدى راشفورد، حسب التقارير، رغبته في خوض تجربة جديدة خارج الدوري الإنجليزي الممتاز، مفضلًا الانتقال إلى برشلونة هذا الصيف، وهو ما قد يساهم في تسهيل المفاوضات وتسريع إتمام الصفقة.

أرقام راشفورد مع مانشستر يونايتد

ومنذ انطلاق مسيرته مع الفريق الأول في مانشستر يونايتد، خاض ماركوس راشفورد 426 مباراة في مختلف المسابقات، نجح خلالها في تسجيل 138 هدفًا، بالإضافة إلى تقديم 77 تمريرة حاسمة، ما يعكس قدراته الهجومية العالية وخبرته الكبيرة على مستوى المنافسات المحلية والقارية.