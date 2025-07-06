نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب ألمانيا يعلق على إصابة موسيالا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبدى يوليان ناغلسمان، مدرب منتخب ألمانيا (الماكينات)، أسفه الشديد بعد الإصابة التي تعرض لها جمال موسيالا، صانع ألعاب بايرن ميونيخ.

أصيب موسيالا (22 عامًا) بكسر في عظمة الشظية وخلع في الكاحل خلال خسارة فريقه أمام باريس سان جيرمان صفر - 2 في دور الثمانية لكأس العالم للأندية لكرة القدم، السبت، وسيخضع اللاعب الشابّ لعملية جراحية بعد عودة بايرن إلى ألمانيا.

وكان موسيالا يستعد ليكون ركيزة أساسية في مشوار منتخب ألمانيا بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم، لكن اللاعب الشاب يبقى حاليًا في سباق مع الزمن، ليكون جاهزًا للمشاركة في مونديال 2026، الذي سيقام في كندا والمكسيك والولايات المتحدة، يونيو (حزيران) المقبل.

قال ناغلسمان، في بيان رسمي، الأحد: «إصابة موسيالا صدمة كبيرة لنا جميعًا، خاصة أنه عاد للملاعب بعد غيابه لفترة بسبب إصابة أخرى، لذا كامل الدعم له».

وسيغيب موسيالا عن صفوف منتخب الماكينات لنهاية العام الحالي، ما يعني غيابه أيضًا عن جميع مباريات منتخب بلاده في تصفيات كأس العالم.

وسيلعب المنتخب الألماني مباراتين في كل من سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني)، وتضم مجموعته منتخبات سلوفاكيا وآيرلندا الشمالية ولوكسمبورغ.