نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. فنربخشة يستعير دوران من النصر السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم فريق فنربخشة التركي صفقة انتقال الكولومبي جون دوران مهاجم النصر السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

جون دوران ينتقل إلى فنربخشة

ووقع جون دوران صباح اليوم الأحد على عقود انضمامه إلى الفريق التركي علي سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، بعدما اجتاز الفحوصات الطبية بنجاح.

وأعلن النصر السعودي منذ قليل عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" عن رحيل مهاجمه الكولومبي إلى النادي التركي.

وانضم جون دوران إلى النصر في يناير الماضي قادمًا من أستون فيلا الإنجليزي بمقابل 77 مليون يورو.

وخاض المهاجم الكولومبي البالغ من العمر 21 عامًا مع العالمي خلال الموسم المنصرم، 18 مباراة بكافة المسابقات، سجل 12 هدفًا، ولم يصنع أي تمريرة حاسمة.

