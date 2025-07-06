نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالأرقام.. الأندية الأكثر ربحًا من كأس العالم للأندية 2025.. ريال مدريد يتصدر والهلال ضمن العشرة الأوائل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية، عن قائمة الأندية العشرة الأعلى ربحًا من الناحية المالية في بطولة كأس العالم للأندية 2025، مع اقتراب البطولة من خط النهاية بوصول أربعة أندية إلى الدور نصف النهائي.

واختُتمت مؤخرًا مباريات دور ربع النهائي من البطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 14 يونيو وحتى 13 يوليو الجاري، بمشاركة قياسية لـ 32 فريقًا في النسخة الأولى من النظام الجديد.

وكانت صافرة انطلاق البطولة قد جاءت من مباراة افتتاحية جمعت بين الأهلي المصري وإنتر ميامي الأمريكي، والتي انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.

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وتأهل إلى نصف نهائي مونديال الأندية 2025 كل من:

ريال مدريد الإسباني.

باريس سان جيرمان الفرنسي.

تشيلسي الإنجليزي.

فلومينينسي البرازيلي.

قائمة الأندية الأعلى ربحًا في مونديال الأندية 2025

وبحسب ما نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فقد تصدر ريال مدريد قائمة الأندية الأكثر تحقيقًا للإيرادات المالية من البطولة حتى الآن، متفوقًا على منافسيه الأوروبيين واللاتينيين، في حين حل الهلال السعودي في المركز العاشر، رغم خروجه من دور ربع النهائي.

فيما يلي الترتيب المالي للأندية العشرة الأولى من حيث العائدات خلال البطولة (حتى نهاية ربع النهائي):

ريال مدريد – 72.89 مليون يورو

باريس سان جيرمان – 66.43 مليون يورو

فلومينينسي – 52.32 مليون يورو

تشيلسي – 50.83 مليون يورو

بايرن ميونخ - 48.97 مليون يورو

بوروسيا دورتموند – 44.76 مليون يورو

مانشستر سيتي – 42.15 مليون يورو

بالميراس – 34.26 مليون يورو

إنتر ميلان – 32.35 مليون يورو

الهلال السعودي – 29.39 مليون يورو

سباق الجوائز المالية.. لمن تذهب الحصة الأكبر؟

ومن المقرر أن يحصل كل نادٍ يتأهل إلى المباراة النهائية على 25.8 مليون يورو إضافية، بينما سيحصل الفريق المتوج باللقب على جائزة مالية كبرى تصل إلى 34.3 مليون يورو، ليصل إجمالي جوائز البطولة إلى 132.99 مليون يورو.