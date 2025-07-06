نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي السعودي يستهدف ضم نجم مارسيليا بصفقة ضخمة تبلغ 70 مليون يورو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير إعلامية أن نادي الأهلي السعودي يخطط لإبرام واحدة من أقوى صفقات سوق الانتقالات الصيفية، عبر التعاقد مع النجم الإنجليزي مايسون غرينوود، مهاجم نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي، بعد تألقه اللافت في الموسم الأخير من الدوري الفرنسي.

ويسعى "الراقي" إلى تعزيز صفوفه بصفقات من العيار الثقيل، استعدادًا لخوض تحديات محلية وقارية مرتقبة خلال موسم 2025-2026، أبرزها المشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة التي يحمل الفريق لقبها، إلى جانب دوري روشن للمحترفين وبطولة كأس الملك، تحت قيادة المدير الفني الألماني ماتياس يايسله.

غرينوود.. تألق كبير يضعه تحت رادار الأهلي

وبحسب ما أورده موقع "Fichajes" الإسباني، فإن إدارة الأهلي وضعت اسم مايسون غرينوود على رأس قائمة أهدافها الهجومية هذا الصيف، بعدما خطف الأنظار خلال الموسم المنقضي بقميص أولمبيك مارسيليا، الذي انتقل إليه في يوليو 2024 قادمًا من مانشستر يونايتد.

وقدّم غرينوود (23 عامًا) مستويات مبهرة في الدوري الفرنسي موسم 2024-2025، حيث سجّل 21 هدفًا، وصنع 5 تمريرات حاسمة خلال 34 مباراة، ليسهم بشكل مباشر في قيادة مارسيليا لإنهاء الموسم في وصافة جدول الترتيب، خلف البطل باريس سان جيرمان.

عرض رسمي بـ70 مليون يورو من الأهلي

ووفقًا للتقرير ذاته، فقد تقدم الأهلي السعودي بعرض رسمي بلغت قيمته 70 مليون يورو للحصول على خدمات غرينوود، وهو عرض اعتبره البعض صعب الرفض بالنسبة لإدارة أولمبيك مارسيليا، لا سيما في ظل العوائد المالية المغرية التي يقدّمها الدوري السعودي مؤخرًا.

وقد أشار التقرير إلى أن غرينوود لا يمانع في خوض تجربة جديدة في دوري روشن السعودي، خاصة مع تزايد اهتمام الأندية الخليجية بالنجوم الأوروبيين، وارتفاع القيمة التنافسية للدوري السعودي على المستويين الفني والمالي.