نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة الميركاتو.. يوسف بلايلي يقترب من العودة إلى مولودية الجزائر في "صفقة القرن" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبدو أن سوق الانتقالات الصيفية في الجزائر على موعد مع صفقة تاريخية محتملة، مع اقتراب الدولي الجزائري يوسف بلايلي من العودة إلى ناديه السابق مولودية الجزائر، في خطوة مفاجئة بعد عام واحد فقط من انتقاله إلى الترجي الرياضي التونسي.

يوسف بلايلي يقترب من العودة إلى مولودية الجزائر

ووفقًا لما نقلته شبكة "DZFoot" الجزائرية عن مصادر مقربة من الملف، فإن إدارة مولودية الجزائر بدأت تحركات فعلية وجادة لإعادة النجم الجزائري إلى صفوف الفريق، في إطار خطة النادي لتعزيز طموحاته محليًا وقاريًا خلال الموسم المقبل.

وأكدت المصادر ذاتها أن اتصالًا أوليًا جرى بين الطرفين، حيث أبدى بلايلي موافقة مبدئية على العودة إلى المولودية، مشيرة إلى أن اللاعب لا يخفي ارتباطه العاطفي الكبير بالنادي، الذي سبق وأن تألق في صفوفه خلال موسم 2023-2024.

لكن إتمام الصفقة يبقى مرهونًا باتفاق رسمي بين إدارتي الترجي والمولودية، خاصة وأن بلايلي ما زال مرتبطًا بعقد مع الفريق التونسي يمتد حتى يونيو 2026.

أرقام مميزة مع المولودية

وكان يوسف بلايلي (33 عامًا) قد خاض موسمًا استثنائيًا بقميص المولودية خلال موسم 2023-2024، حيث قاد الفريق لتحقيق لقب الدوري الجزائري، بعدما سجل 16 هدفًا وقدم 14 تمريرة حاسمة، ليُرسّخ نفسه كأحد أبرز نجوم الكرة الجزائرية وجماهير الفريق.

ووصفت الشبكة عودة بلايلي المحتملة بأنها "صفقة القرن" في الكرة الجزائرية، نظرًا لقيمتها الفنية والعاطفية، بالإضافة إلى تأثيرها الكبير في تعزيز حظوظ مولودية الجزائر في دوري أبطال إفريقيا.

موقف الترجي لم يُحسم بعد

حتى اللحظة، لم يصدر أي تعليق رسمي من نادي الترجي التونسي بخصوص مستقبل اللاعب، الذي يُعد من الأعمدة الأساسية في تشكيلة الفريق، العائد مؤخرًا من مشاركة مقبولة في بطولة كأس العالم للأندية.

وأوضحت مصادر مقربة من النادي التونسي أن الترجي لا يميل للتفريط في خدمات بلايلي، بل على العكس، يسعى إلى تمديد عقده وتحسين بنوده، ما قد يُعقّد مهمة المولودية في استعادته.