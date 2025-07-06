نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالأسماء.. ثورة في الوداد المغربي ورحيل 20 لاعبًا بعد كارثة مونديال الأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أقدمت إدارة نادي الوداد الرياضي البيضاوي المغربي، بقيادة المدير الفني محمد أمين بن هاشم، على اتخاذ قرار جذري يتمثل في الاستغناء عن 20 لاعبًا دفعة واحدة من قائمة الفريق الأول، وذلك في أعقاب المشاركة غير الموفقة في بطولة كأس العالم للأندية 2025، الجارية حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

الوداد المغربي يودع كأس العالم للأندية دون أي بصمة

وجاء القرار بعد الأداء الباهت للفريق في دور المجموعات من البطولة، حيث ودع الوداد المسابقة دون حصد أي نقطة، عقب تلقيه ثلاث هزائم متتالية أمام كل من:

يوفنتوس الإيطالي

مانشستر سيتي الإنجليزي

العين الإماراتي

وهو ما دفع إدارة النادي للتحرك السريع في إعادة هيكلة شاملة للفريق، تمهيدًا لبناء مشروع فني جديد يعيد للوداد مكانته على الصعيدين المحلي والقاري.

قائمة الرحلين عن الوداد المغربي

وبحسب ما كشفته صحيفة "المنتخب" المغربية، فإن قرار الاستغناء جاء بناءً على طلب مباشر من المدرب محمد أمين بن هاشم، الذي وضع تصورًا شاملًا لتجديد دماء الفريق، في خطوة تهدف إلى إعادة بناء تشكيلة تنافسية قوية تعكس تطلعات الجماهير.

وضمت قائمة اللاعبين الراحلين عن صفوف الفريق الأسماء التالية: