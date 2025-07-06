نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الديب: الدوري المصري دوري شركات.. ورسالة خاصة لجماهير الاتحاد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد كريم الديب لاعب وقائد نادي الاتحاد السكندري الحالي والمقاولون العرب السابق، أن كابتن أحمد سامي المدير الفني الجديد لزعيم الثغر واحد من أفضل مدربي الكرة المصرية خلال السنوات الأخيرة، خلال حديثه لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف أم.

وتابع كريم الديب: كابتن أحمد سامي يمتلك خبرات كبيرة في الكرة المصرية، وهو قريب للغاية من أندية الإسكندرية، حيث عمل طويلًا في نادي سموحة، وهو مدير فني قادر على صناعة الفارق أفضل من المدربين الأجانب، وسنحاول معًا تقديم أداء ومستويات مختلفة في الموسم المقبل.

وأضاف لاعب وقائد نادي الاتحاد السكندري: قرار إلغاء الهبوط لم يؤثر علينا، لأننا نجحنا في تخطي الأزمة تحت قيادة كابتن مجدي عبدالعاطي مبكرًا بالتواجد في المنطقة الدافئة في جدول ترتيب بطولة الدوري.

وشدد كريم الديب على صعوبة البطولة في الموسم الجديد بسبب نظام البطولة وتقسيمه الأندية لمجموعتين بعد الدور الأول، مؤكدًا أن الأندية الجماهيرية ستعاني كثيرًا في مواجهة أندية الشركات والمؤسسات.

وواصل لاعب المقاولون العرب السابق: تواجد أندية الشركات أثر بالسلب على الأندية الجماهيرية، بل يمكن القول أنها اختفت تمامًا، والدوري المصري حاليًا بقى دوري شركات.

وقال كريم الديب: الدوري بالنظام القديم كان أفضل للجميع، حيث كان يمنحك فرص للتعويض، لكن النظام الجديد ليس به فرص للتعويض وهو ما يزيد من صعوبة الموسم القادم.

واختتم: أتمنى ننافس على كل البطولات الموسم القادم، وإنهاؤه في المربع الذهبي من أجل المشاركة في البطولات القارية، أو الحصول على أحد بطولتي كأس مصر أو كأس عاصمة مصر، مضيفًا: رسالتي لجماهير النادي: نحتاج لدعمكم في الموسم المقبل، اصبروا علينا لأن الأمور ليست أفضل شيء، لكننا نعدكم بموسم مختلف مع كابتن أحمد سامي.

