نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إدارة الهلال تكافئ ياسين بونو بعد تألقه في مونديال الأندية 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قررت إدارة نادي الهلال السعودي، برئاسة فهد بن نافل، مكافأة الحارس الدولي المغربي ياسين بونو، بعد الأداء المميز الذي قدمه خلال مشاركته مع الفريق في بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية.

ورغم خروج الفريق من الدور ربع النهائي بعد الخسارة أمام فلومينينسي البرازيلي بنتيجة (2-1)، إلا أن الهلال حقق إنجازًا تاريخيًا بوصوله لهذا الدور للمرة الأولى في تاريخه في النسخة الموسعة من البطولة العالمية، وشهدت مشاركة لافتة لبونو الذي لفت الأنظار بتصدياته الحاسمة.

الهلال يقترب من تمديد عقد بونو حتى 2027

وكشفت صحيفة "الرياض" السعودية أن إدارة "الزعيم" تعكف حاليًا على تجديد عقد الحارس المغربي، وذلك في ظل رغبة قوية من الإدارة بالحفاظ عليه لأطول فترة ممكنة، خاصة بعد المستويات الثابتة التي قدمها محليًا وقاريًا.

وبحسب الصحيفة، فإن الهلال يخطط لتمديد عقد بونو حتى صيف عام 2027، في خطوة تؤكد تمسك النادي بخدماته كأحد الركائز الأساسية في التشكيل الأساسي، لما يتمتع به من خبرات كبيرة وثبات في المستوى.

بونو صفقة ناجحة منذ صيف 2023

وكان ياسين بونو، البالغ من العمر 34 عامًا، قد انضم إلى الهلال في صيف 2023 قادمًا من نادي إشبيلية الإسباني في صفقة بلغت قيمتها قرابة 20 مليون يورو. ومنذ انضمامه، أثبت بونو نفسه كعنصر لا غنى عنه في حراسة مرمى الهلال، وشارك في العديد من البطولات المحلية والدولية.

ويرتبط بونو حاليًا بعقد مع الهلال يمتد حتى 2026، لكن الإدارة تسعى لتأمين استمراره لموسم إضافي، في ظل اهتمام عدة أندية أوروبية بالحارس المغربي الذي سبق له التتويج مع إشبيلية ببطولة الدوري الأوروبي.