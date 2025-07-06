نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السعودية تقترب من استضافة مونديال الأندية 2029.. "فيفا" يستعد لإعلان الدولة المنظمة بعد النسخة الأمريكية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت تقارير صحفية نُشرت اليوم الأحد بأن المملكة العربية السعودية باتت الأقرب لحسم سباق استضافة بطولة كأس العالم للأندية 2029، متفوقة على ملفات خمس دول أخرى تقدمت بطلب رسمي لاستضافة الحدث الكروي الأبرز على مستوى الأندية عالميًا.

الدول المنافسة على استضافة كأس العالم للأندية 2025

وذكرت صحيفة "الاقتصادية" السعودية، نقلًا عن مصادر مطلعة داخل أروقة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أن المنافسة على تنظيم نسخة 2029 تُعرف داخل دوائر القرار بـ "سباق الإثارة"، إلا أن المؤشرات الحالية ترجّح بشكل واضح تفوق الملف السعودي، في ظل قدرته اللوجستية والتنظيمية وامتلاكه لبنية تحتية متكاملة ومرافق رياضية حديثة.

ووفقًا للمصادر، فإن الدول الخمس المنافسة للمملكة على استضافة البطولة هي:

قطر

البرازيل

البرتغال

إسبانيا

إندونيسيا

ومع ذلك، ترى العديد من التحليلات الدولية أن هذه الملفات تفتقر إلى بعض المعايير التي يتطلبها "فيفا"، لا سيما على مستوى التكامل التنظيمي، ما يمنح السعودية أفضلية واضحة في هذا السباق.

الإعلان الرسمي بعد نهاية نسخة 2025

وبحسب التقارير ذاتها، من المنتظر أن يُصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم بيانًا رسميًا يُعلن من خلاله عن هوية الدولة المضيفة لبطولة كأس العالم للأندية 2029، وذلك عقب انتهاء النسخة الحالية من البطولة المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويتوقّع متابعون أن يُرافق هذا الإعلان عرض شامل لرؤية "فيفا" لتطوير البطولة في نسخها المقبلة، تماشيًا مع النظام الجديد الذي بدأ تطبيقه في نسخة 2025، بمشاركة 32 فريقًا من مختلف قارات العالم.

استعدادًا لاستضافة مونديال 2034

وتعتبر المملكة استضافة نسخة 2029 من كأس العالم للأندية فرصة استراتيجية مهمة في إطار التحضيرات الجارية لاستضافة كأس العالم للمنتخبات عام 2034، والتي ستشهد مشاركة 48 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة.

ويُنظر إلى تنظيم مونديال الأندية كـ "بروفة كبرى" لاختبار قدرات المملكة على صعيد البنية التحتية، وإدارة الفعاليات العالمية، ورفع كفاءة الكوادر التنظيمية، تمهيدًا لاستقبال الحدث العالمي الأضخم بعد خمس سنوات.