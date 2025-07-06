نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم الديب: تغيير المدربين سبب التراجع.. وبابا فاسيليو “اتظلم” في الاتحاد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحدث كريم الديب لاعب وقائد الاتحاد السكندري الحالي والمقاولون العرب السابق عن أبرز أحداث الموسم الماضي في قلعة زعيم الثغر بالشاطبي في تصريحات هامة لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف أم.

وقال كريم الديب: الموسم الماضي كان صعبًا على جميع الأندية بسبب نظام البطولة الجديد، الأمور كانت أكثر صعوبة في مجموعة الهبوط، بعكس مجموعة تحديد البطل التي انحصرت فيها المنافسة بين الأهلي وبيراميدز، مضيفًا: الاتحاد السكندري لم يعاني بشكل عام لكننا تأثرنا بالضغوط في البداية، ونجحنا في تأمين تواجد الفريق في البطولة الموسم القادم.

وأضاف لاعب وقائد الاتحاد السكندري الحالي: تواجدنا في مجموعة الهبوط أثر علينا نفسيًا وبالفعل خسرنا أول مباراة أمام الجونة، لكننا جلسنا معًا كلاعبين وقررنا العودة للتركيز سريعًا من أجل تأمين تواجدنا في البطولة الموسم القادم وبالفعل نجحنا في التواجد بصرف النظر عن قرار إلغاء الهبوط.

وتابع لاعب المقاولون العرب السابق: تغيير المدربين أثر على مستوانا وفرصنا في الاستمرار بمراكز متقدمة في البطولة، الأجهزة الفنية واللاعبون في مصر لا يملكون عصًا سحرية بل يحتاجون لوقت من أجل التأقلم والانسجام، لكن المشكلة أنه لا أحد يصبر ولا أحد يمنح وقتًا وفرصًا كاملة، التقييم هنا يكون بالقطعة والنتائج وليس بالأداء، وهو ما يؤدي لتراجع النتائج، نبدأ الموسم بشكل جيد ثم بسبب الضغوط الجماهيرية ونقص الخبرات وتغيير المدربين نعود للوراء.

وواصل ناشىء ولاعب طنطا السابق: فترة بابا فاسيليو كانت الأفضل من حيث النتائج، وأرى أنه ظُلم ولم يتم الصبر عليه، كنا نسير بشكل جيد في الدوري لكن الخروج من كأس مصر أمام فريق درجة ثالثة عجل برحيله، مضيفًا: يجب أن تعلم الجماهير أننا كفريق لن نكون جيدين أو نفوز طول الوقت، لذلك نحن نحتاج لدعمهم لكننا في المقابل نجد هجومًا وانتقادًا غير طبيعيين، مشددًا على أن الإصابات التي حدثت لجميع لاعبي الفريق كانت من ضمن أسباب تراجع المستوى والنتائج بجانب عدم التدعيم في الميركاتو الشتوي.

واختتم كريم الديب: أما فترة طلعت يوسف فكانت الأفضل من حيث الأداء رغم أننا لم نحقق نتائج جيدة بسبب غياب التوفيق وبعض الأخطاء الفردية والصدامات مع اللاعبين الكبار والضغوط الجماهيرية الكبيرة، مشددًا على أن مجدي عبد العاطي كان الأنسب لمنصب المدير الفني لكن رحيل محمد مصيلحي دفعه للرحيل دون اكتمال التجربة، لكنه حقق المطلوب ببقاء الفريق بصرف النظر عن قرار إلغاء الهبوط.