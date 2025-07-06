نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم الديب: المباراة مع الأندية الجماهيرية بـ10 مع أندية الشركات.. ومن لا يتحمل الضغوط "يقعد في البيت" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف كريم الديب لاعب وقائد الاتحاد السكندري الحالي والمقاولون العرب السابق عن كواليس عرض نادي مودرن سبورت وتفاصيل رحيله عن زعيم الثغر في تصريحات هامة لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف أم.

كريم الديب: المباراة مع الأندية الجماهيرية بـ10 مع أندية الشركات

وقال كريم الديب: لست نادمًا على عدم الرحيل من نادي الاتحاد السكندري، لم استطع رفض طلب الحاج محمد مصيلحي بالبقاء، الاتحاد السكندري بيتي الذي عرف الناس اسمي وخيره عليا، أنا القائد الحالي للفريق، مضيفًا: الماتش في الأندية الجماهيرية بعشر ماتشات مع أندية الشركات من حيث النجومية والشهرة.

وتابع لاعب وقائد الاتحاد السكندري: عرض مودرن سبورت جاء في الفترة القانونية، في بداية الموسم جلست مع مسؤولي الاتحاد السكندري واتفقنا على التجديد بعد عقد جلسة مع الحاج محمد مصيلحي، لكن مع تأخر الجلسة قررت رفع الحرج عن مجلس الإدارة والنظر لمستقبلي ومستقبل أسرتي والتوقيع لكن بشرط عدم إعلان الخبر إلا مع نهاية الموسم، لكن بعد تسريب الخبر جاءتني مكالمة من الحاج محمد مصيلحي وجلسنا معًا واتفقنا على التجديد لكن بشرط إنهاء الأمور مع مسؤولي مودرن سبورت وهو ما حدث بتدخل من الكابتن طلعت يوسف.

وأضاف كريم الديب: كل تاريخي في نادي الاتحاد السكندري مع الحاج محمد مصيلحي، ولا أعرف هل ستحدث أزمة بعد رحيله أم لا، مجلس الإدارة مكمل مدته حتى النهاية والكابتن محمد عمر هو من يدير القطاع بالكامل في الموسم الجديد، وسنرى ماذا سيحدث؟، مضيفًا: عقدي مكمل حتى الموسم القادم، ولم أفكر في الرحيل بعد مغادرة الحاج محمد مصيلحي.

وواصل لاعب المقاولون العرب السابق: الضغوط الجماهيرية تؤثر بالسلب علينا، ومع ذلك نقدر مشاعر الجماهير، كل المنظومة تلعب من أجل الجماهير وهدفنا الفوز ووضع النادي في أفضل مكانة، ومن لا يتحمل الضغوط عليه أن يجلس في البيت.

واختتم كريم الديب: نحتاج تدعيمات قوية في الموسم المقبل، والنادي سيظل كما هو ولن يقف على أي لاعب، نقدر أدوار اللاعبين الكبار، لكننا قادرون على تعويضهم ومتفائلون بالموسم الجديد.