نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الاتحاد: الكرة المصرية تحتاج للتنظيم.. والمنتخب قادر على الفوز بأمم إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد كريم الديب لاعب وقائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري الحالي والمقاولون العرب السابق، أن الأمور في الكرة المصرية ليست على أفضل ما يرام، مضيفًا: للأسف نحن متأخرين جدًا عن الدوريات حولنا، هامش التطوير عندهم سريع، لكننا نتحرك ببطء، المنظومة هنا ترفض التطوير ومنح اللاعبين فرص للاحتراف، الأمور في مصر تحتاج لإعادة تنظيم لصالح المنتخب.

وتابع لاعب وقائد نادي الاتحاد السكندري الحالي في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف أم: على العكس تمامًا، الأمور في منتخب مصر تحت قيادة كابتن حسام حسن تسير بشكل جيد، وأرى أن الاختبار الحقيقي سيكون في كأس أمم إفريقيا 2025.

وأضاف كريم الديب: منتخب مصر طوال تاريخه من أقوى منتخبات القارة، مهما كانت الأسماء، الأهلي تأهل لنهائي دوري الأبطال أخر 5 سنوات وربح اللقب 4 مرات، الزمالك فاز بالكونفدرالية مرتين، ومنتخب مصر قادر على العودة لمنصات التتويج في المغرب.

وواصل لاعب طنطا السابق: بيراميدز صنع حالة في الدوري المصري وأضاف مذاقًا خاصًا للمنافسة، وأتمنى دخول أندية أخرى مثل الاتحاد السكندري والإسماعيلي والمصري بما ينعكس على قوة البطولة وشكل المنافسة بها.

وقال: تمنيت اللعب في أحد قطبي الكرة المصرية، لأن ذلك يجعل الأمور مختلفة وأسهل، الثنائي ينافس على البطولات دومًا، وهذا ما يجعلك قريبًا من اللعب لمنتخب بلدك، لكن إذا كنت في فريق آخر عليك بذل ثلاثة أضعاف مجهودك الطبيعي.

واختتم كريم الديب: الموسم القادم سيشهد منافسة قوية بين الثلاثي الكبار، البنك الأهلي وسيراميكا كليوباترا والمصري هم الأفضل في الموسم الماضي ومعهم بتروجيت وفاركو وحرس الحدود، وإمام عاشور أفضل لاعب حاليًا بالأرقام.