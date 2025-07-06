أرسنال يتعاقد مع مارتن زوبيميندي

أرسنال يتعاقد مع مارتن زوبيمينديأعلن نادي أرسنال الإنجليزي عن تعاقده مع اللاعب الدولي الإسباني مارتن زوبيمندي قادما من ريال سوسيداد الإسباني.

وأوضح النادي، في بيان له اليوم، أن زوبيمندي، البالغ من العمر 26 عاما، وقع على عقد طويل الأجل في صفقة تهدف إلى تعزيز تشكيلة الفريق الأول لكرة القدم للمواسم المقبلة، دون الإعلان عن مدة وتفاصيل العقد.

وقام أرسنال بدفع قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع سوسيداد وقيمته 59 مليون يورو، في ثانية صفقات الفريق خلال الصيف الحالي بعد تعاقده مع الحارس الإسباني كيبا اريسابالاغا قادما من تشيلسي.

وخاض زوبيمندي 236 مباراة مع ريال سوسيداد في جميع المسابقات بعد صعوده من أكاديمية النادي في أبريل 2021، وساهم في تتويج الفريق بكأس ملك إسبانيا 2019 -2020، كما مثل منتخب بلاده في 19 مباراة، وكان جزءا من الفريق الذي فاز بدوري الأمم الأوروبية عام 2023، وساهم كذلك في تتويج إسبانيا ببطولة أمم أوروبا 2024، بعد دخوله كبديل في المباراة النهائية التي انتهت بفوز المنتخب الإسباني على إنجلترا بهدفين لواحد.

يذكر ان أرسنال أنهى الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي في وصافة جدول الترتيب العام للمسابقة برصيد 74 نقطة.