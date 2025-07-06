الاتحاد الدولي للسيارات يرد على ترشح ماير لمنصب الرئيس

سيلفرستون ـ أ.ف.ب: رَدَّ الاتحاد الدولي للسيارات (فيا) على ترشح الأميركي تيم ماير لمنصب الرئيس في الانتخابات المقررة في 12 ديسمبر، في مواجهة مع الرئيس الحالي الإماراتي محمد بن سُليّم. ويأتي رد "فيا" ليشير إلى توجه محتمل لخوض معركة ضارية بين ماير وبن سُليّم، لاسيما إذا واصل الأميركي الهجوم الذي بدأه في إعلانه رسميا عن الترشح للمنصب على هامش جائزة بريطانيا الكبرى للفورمولا واحد. وقال البيان "إن انتخابات رئاسة الاتحاد الدولي للسيارات هي عملية منظمة وديمقراطية، لضمان العدالة والشفافية والنزاهة في كل مرحلة. وتتم وفقا لقوانين الاتحاد الدولي للسيارات". وتابع "تماشيا مع التزام الاتحاد الدولي للسيارات بالنزاهة والحفاظ على المساواة في معاملة المرشحين، يُطلب من موظفي الاتحاد الدولي للسيارات الحفاظ على الحياد الصارم طوال العملية. سيواصل الاتحاد عمله كالمعتاد، متحملا مسؤولياته تجاه أعضائه وفي جميع مجالات رياضة السيارات والتنقل". ستُجرى انتخابات هذا العام خلال الجمعية العمومية للاتحاد الدولي في 12 ديسمبر. وجاء بيان "فيا" في أعقاب هجوم ماير على فترة ولاية بن سُليّم، قائلا إن الإماراتي لم يفِ بأي من وعوده، بل سار "في الاتجاه المعاكس تماما"، مضيفا "لدينا وهم النزاهة، وما شهدناه هو موجة تلو الأخرى من تغييرات النظام الأساسي، المصممة لتركيز السلطة في مكتب واحد، وهو عكس ما وعد به تماما". وأضاف ماير أنه سيُلغي تغييرات النظام الأساسي، معتبرا أنه تم "تكميم أفواه" مجلس الاتحاد للتنقل والسيارات السياحية والمجلس العالمي لرياضة السيارات وهما "غير قادرين على تمثيل من انتخبهما". وماير، البالغ من العمر 59 عاما، هو خبير في رياضة المحركات وقد فُصل من منصبه كمراقب لسباقات الفورمولا واحد العام الماضي عبر رسالة نصية أرسلها له أحد مساعدي بن سُليّم. وأقيل من منصبه كممثل لحلبة أوستن في نوفمبر 2024 خلال جلسات الاستماع الخاصة بحادثة اقتحام الجماهير للحلبة بعد نهاية جائزة الولايات المتحدة الكبرى. ولدى سؤاله عما إذا كان ترشح للمنصب بدافع الانتقام من بن سُليّم، أجاب بأن هذا "ليس صحيحا"، مضيفا "طلبه (بن سُليّم) بأن أستقيل من منصبي كمسؤول حلبة في الفورمولا واحد منحني فرصة للتفكير في قيم الاتحاد الدولي للسيارات. ما الذي نريده لهذه المنظمة؟". وحتى الآن، المنافسة على منصب الرئيس محصورة بين الإماراتي والأميركي بعدما قرر بطل العالم للراليات مرتين الإسباني كارلوس ساينس عدم خوض المعركة. وتولى بن سُليّم (63 عاما) رئاسة "فيا" منذ 2021 وقد واجه في الآونة الأخيرة سلسلة من المشاكل، بينها استقالة نائبه البريطاني روبرت ريد من منصبه في أبريل لأنه غير راض عن طريقة إدارة الإماراتي. وقال ريد الذي تم تعيينه نائب الرئيس للشؤون الرياضية من قبل بن سُليّم عند انتخاب الأخير رئيسا للاتحاد الدولي في ديسمبر 2021، إنه "يتم اتخاذ قرارات حاسمة من دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة أو التشاور المناسب"، معتبرا أن رياضة المحركات "تستحق قيادة قائمة على النزاهة والمساءلة واحترام الإجراءات". وريد كان من بين شخصيات بارزة عدة استقالت من الاتحاد منذ وصول بن سُليّم، شملت المدير الرياضي، مدير التقنية في الفورمولا واحد ورئيسة لجنة النساء في رياضة المحركات. كما شاب فترة بن سُليّم على رأس رياضة السيارات الكثير من الجدل، بعدما فرض غرامة على سائقي الفورمولا واحد في حال استخدامهم لغة مسيئة خلال التواصل مع فرقهم أو في المؤتمرات الصحافية.