اليوم .. الهلال والسور والاتحاد والمستقبل في المربع الذهبي لدوري الهواة لنادي بهلاء

بهلاء ـ من مؤمن بن قلم الهنائي: تأهلت فرق الاتحاد والهلال والمستقبل والسور لدور الأربعة في بطولة دوري الهواة لنادي بهلاء، وتحسم منافسات هذا الدور مساء اليوم، حيث يلتقي المستقبل بطل النسخة الماضية مع الإتحاد في الثامنة مساء على ملعب فريق الاتحاد، فيما يلتقي الهلال نظيره فريق السور على الملعب الرئيسي بالنادي، وستقام المباراة النهائية مساء الجمعة القادم . الجدير بالذكر أن منافسات دور الثمانية شهدت إثارة كبيرة وأظهرت الفرق تقاربا في المستوى الفني وحسمت ( ثلاث مباريات من المباريات الأربع بركلات الحظ الترجيحية) حيث تأهل الاتحاد على حساب الكور بضربات الترجيح 6/5 بعد التعادل السلبي في الأشواط الأصلية، وحصل لاعب فريق الكور ماجد بن عبدالله الشكيلي على جائزة افضل لاعب وتأهل المستقبل بعد فوزه على الجزيرة بركلات الترجيح الفاصلة بنتيجة 4/3 بعد تعادلهما 1/1 في الوقت الأصلي من المباراة سجل للمستقبل لاعبه زكريا سالم الريامي، وتعادل لوادي سيفم عبدالعزيز بن محمد الشكيلي وحصل لاعب المستقبل أيهم بن خليفه العميري على جائزة أفضل لاعب وتأهل السور بعد فوزه على الطماح 4/2 بضربات الترجيح وكانت أشواط المباراة الأصلية انتهت بالتعادل 1/1 سجل للسور لاعبه زياد بن علي اليعربي وتعادل للطماح لاعبه عبدالله بن سعيد الصبحي وحصل لاعب السور سالم بن مسلم الجديدي على جائزة أفضل لاعب وحسم فريق الهلال مباراته أمام فريق الجزيرة بالفوز 1/صفر سجل الهدف اللاعب هيثم الربعاني وشهدت المباراة تنافسا بين الفريقين عكس رغبة كل فريق لكسب المباراة ولم يستغل فريق الجزيرة الفرص المتاحة له في الشوط الثاني وواصل حارس الهلال خالد يوسف الهنائي تألقه مع اللاعب نصر الله الربعاني وماجد الشكيلي وأسهما في بلوغ فريقهما لدور الأربعه واستحق اللاعب ماجد بن مسلم الشكيلي لاعب الهلال جائزة أفضل لاعب في المباراة .

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