فريق النصر يتوج بدوري الهواة بنادي الخابورة والنجوم وصيفا

متابعة ـ يحيى بن سالم المعمري: تصوير ـ مراد البلوشي توج فريق النصر بطلا لدوري الهواة بنادي الخابورة بعد تغلبه على فريق النجوم بهدفين مقابل هدف في المباراة الجماهيرية التي أقيمت على ملعب النادي، تحت رعاية خميس بن سالم القطيطي وبحضور سعادة الشيخ سلطان بن حميد الحوسني رئيس النادي وبعض الشخصيات الرياضية والمدعوين، وقدم النصر مستوى فنيا مميزا ضمن له الفوز في المباراة بقيادة مدربه سعيد القرطوبي ، أنهى النصر الشوط الأول لصالحه بهدف أحرزه أحمد الحوسني في الدقيقة 20 ، وأضاف وليد القطيطي الهدف الثاني في الدقيقة 63 ، وأحرز هدف فريق النجوم راشد جميل الحوسني في الدقيقة 74 ، أدار اللقاء الحكم عزان القطيطي وعاونه للخطوط خليل البلوشي وحسني الكيومي ولؤى الحوسني حكما رابعا وسبيت القطيطي مراقبا للمباراة ، وبعد نهاية اللقاء قام راعي المناسبة بتسليم كأس البطولة لإبراهيم القرطوبي قائد فريق النصر وكرم اللاعبين بجوائز المركز الأول ثم كرم لاعبي فريق النجوم بجوائز المركز الثاني، ونال التكريم حكام المباراة النهائية واللجان الإعلامية، كما قدمت أكاديمية تمكين الرياضية هدية لأفضل اللاعبين حصل عليها إبراهيم القرطوبي من فريق النصر و راشد جميل الحوسني من فريق النجوم .

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