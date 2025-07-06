إمطـــي والســــد إلى نهائي دوري الهواة بإزكـــــي

إزكي ـ من يوسف بن سعيد المنذري: تأهل فريقا إمطي والسد لنهائي بطولة دوري الهواة ( شجع فريقك ) بولاية إزكي، وقد شهدت مباراتا نصف النهائي التي احتضنها فريق إمطي حضورا جماهيريا كبيرا وبارزا ومتابعة حثيثة من قبل مجلس إدارة نادي إزكي وذلك بحضور محمد الراشدي رئيس النادي وخميس الرواحي نائب الرئيس، وفي المباراة الأولى حقق فريق إمطي الفوز على فريق النجوم بهدف دون رد سجله اللاعب مصطفى الرقيشي وبهذا العبور سجل فريق إمطي حضوره الثاني في نهائي البطولة حيث حقق الوصافة عام 2018، أما المباراة الثانية فقد كانت سجالا بين الفريقين والتي جمعت بين السد والعربي، حيث سجل لاعب فريق السد مصعب الخلاسي هدف السبق من ركلة جزاء بشكل مبكر ثم أدرك فريق العربي التعادل عن طريق اللاعب عبدالله المنذري، وفي الثواني الأخيرة من عمر الشوط الأول أهدر فريق العربي ركلة جزاء، وجاء الشوط الثاني بأفضلية لفريق السد سجل خلالها المأمون الخويطري هدف التقدم لتستمر إثارة المباراة، حيث أدرك لاعب فريق العربي أحمد المحروقي هدف التعادل في الوقت بدل الضائع، ومع اقتراب صافرة النهاية كان للاعب فريق السد كلمة الفصل برأسية هز من خلالها شباك فريق العربي معلنا التأهل نحو النهائي، وبهذا الفوز دخل فريق السد التاريخ من أوسع أبوابه، حيث نجح في بلوغ النهائي للمرة الثالثة على التوالي، وقد حقق العام المنصرم اللقب على مستوى ولاية إزكي وعلى مستوى محافظة الداخلية.

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