التشكيل المثالي لربع نهائي كأس العالم للأندية 2025.. غياب لاعبي الهلال

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أحمد جودة - القاهرة - في مفاجأة قد تكون صادمة لجماهيره، غاب نجوم نادي الهلال السعودي بشكل كامل عن التشكيل المثالي للدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي تُقام حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية، وسط مشاركة نخبة من الأندية العالمية الكبرى.

وجاء غياب لاعبي الهلال بعد خروج الفريق من البطولة في الدور ربع النهائي، عقب خسارة مؤلمة أمام نادي فلومينينسي البرازيلي بنتيجة (2-1)، في مباراة شهدت تفوقًا واضحًا للفريق البرازيلي على مستوى الأداء الفني والانضباط التكتيكي.

التشكيل المثالي يضم نجوم أوروبا وأمريكا الجنوبية.. والهلال خارج الصورة

ونشرت شبكة "DAZN" الرياضية العالمية – الناقل الحصري لمباريات البطولة في الأراضي الأمريكية – عبر منصاتها الرسمية، التشكيل المثالي لأفضل 11 لاعبًا في ربع نهائي المونديال، والذي خلا تمامًا من أي لاعب ينتمي إلى صفوف الهلال السعودي.

وضم التشكيل أسماء بارزة تألقت في هذا الدور، كان أبرزها نجم ريال مدريد الفرنسي كيليان مبابي، والمغربي أشرف حكيمي من باريس سان جيرمان، بالإضافة إلى نجم تشيلسي الشاب كول بالمر، في حين سيطر الثنائي البرازيلي فلومينينسي وباريس سان جيرمان على عدد كبير من المراكز.

التشكيل المثالي للدور ربع النهائي كأس العالم للأندية 2025

حراسة المرمى: فابيو (فلومينينسي)

خط الدفاع: أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان)، تياجو سيلفا (فلومينينسي)، تريفوه تشالوباه (تشيلسي)، مارك كوكوريلا (تشيلسي)

خط الوسط: جواو نيفيز (باريس سان جيرمان)، ماتيوس مارتينيلي (فلومينينسي)، أردا جولر (ريال مدريد)، كول بالمر (تشيلسي)

خط الهجوم: كيليان مبابي (ريال مدريد)، ديزري دوي (باريس سان جيرمان)