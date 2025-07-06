نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بايرن ميونخ يحدد مدة غياب موسيالا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن بطل ألمانيا، يوم الأحد، أن صانع ألعاب بايرن ميونخ جمال موسيالا سيغيب "لفترة طويلة" بعد إصابته بكسر في عظمة الشظية وخلع في الكاحل خلال كأس العالم للأندية.

وتعرض اللاعب الألماني الدولي البالغ من العمر 22 عاما للإصابة في التحام مع جيانلويجي دوناروما حارس مرمى باريس سان جيرمان الفرنسي، حيث خسر بايرن ميونخ 2-0 في دور الثمانية في أتلانتا يوم يوم السبت.

وكتب بايرن عبر بيان: سيغيب جمال موسيالا عن الملاعب لفترة طويلة بعد أن كشفت الفحوصات إصابته بخلع في الكاحل وكسر في الشظية وسيخضع لعملية جراحية قريبًا. نحن معك، ونتمنى لك الشفاء العاجل يا جمال.