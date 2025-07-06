نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كهرباء الإسماعيلية يتعاقد مع المغربي محمد أوناجم في ثالث صفقاته استعدادًا للدوري الممتاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي كهرباء الإسماعيلية عن إتمام ثالث صفقاته الرسمية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بالتعاقد مع محمد أوناجم، نجم الزمالك السابق ولاعب الصقور الليبي، في صفقة أثارت تفاعلًا واسعًا بين جماهير الفريق الصاعد حديثًا للدوري الممتاز.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو تقديم خاص للاعب المغربي، يوثق لحظة توقيعه عقود الانضمام إلى صفوف كهرباء الإسماعيلية، ليُصبح أحد أبرز التدعيمات الهجومية للفريق في موسمه الأول بتاريخ مشاركته في الدوري المصري الممتاز.

رضا شحاتة ينجح في إقناع أوناجم بالانضمام

وكان المدير الفني للفريق، رضا شحاتة، قد فتح خطوط التواصل مع أوناجم خلال الأيام الماضية، وقدم له عرضًا رسميًا للانضمام إلى الفريق، وهو ما قابله اللاعب بترحيب مبدئي، خصوصًا مع رغبته في خوض تجربة جديدة داخل الكرة المصرية بعد تجربته السابقة مع الزمالك.

وبذلت إدارة كهرباء الإسماعيلية مجهودًا كبيرًا خلال المفاوضات، خاصة على الجانب المالي، حيث جرت مفاوضات مكثفة خلال الفترة الماضية لتقريب وجهات النظر حول المقابل المادي، وهو ما تُوّج في النهاية باتفاق مرضٍ للطرفين.

وتوجه أوناجم، أمس السبت، إلى مدينة الإسماعيلية، حيث تم التوقيع رسميًا على عقود انتقاله، ليُصبح أحد الركائز الأساسية المنتظرة في تشكيل الفريق للموسم الجديد.

ويُعد محمد أوناجم من اللاعبين أصحاب الخبرات الواسعة، حيث بدأ مسيرته الكروية مع نادي الوداد الرياضي المغربي، وحقق معه بطولات محلية وقارية، قبل أن ينتقل إلى نادي الزمالك المصري في صفقة بارزة، حيث تُوّج معه ببطولة الدوري المصري وكأس السوبر الإفريقي.

وبعد نهاية مشواره مع الزمالك، عاد مرة أخرى إلى الوداد، قبل أن يخوض تجربة قصيرة في صفوف نادي الصقور الليبي، ومنه إلى محطة جديدة في مصر مع كهرباء الإسماعيلية.

صفقات قوية قبل انطلاق الدوري الممتاز

وبانضمام أوناجم، يكون النادي قد أتم ثلاث صفقات قوية حتى الآن، حيث سبق التعاقد مع عمر السعيد مهاجم الزمالك السابق، ومحمد فاروق لاعب الأهلي وبيراميدز السابق، ضمن خطة الإدارة لبناء فريق قادر على البقاء والتنافس في أول مواسمه بين الكبار.