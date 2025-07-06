نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة فلومينيسي ضد تشيلسي في كأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث عدد كبير من محبي مشاهدة كرة القدم في كل مكان عن القنوات الناقلة لمباراة فلومينينسي ضد تشيلسي في اللقاء الذي سيجمع الفريقين يوم الثلاثاء المقبل الموافق السابع من شهر يوليو الجاري، ضمن منافسات كأس العالم للأندية.

ويحتضن ملعب "ميت لايف نيو جيرسي"، هذا المواجهة القوية التي ستجمع بين فريقي فلومينينسي وتشيلسي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي بمونديال الأندية.

موعد مباراة فلومينينسي ضد تشيلسي في كأس العالم للأندية

تبدأ أحداث مباراة فلومينينسي ضد تشيلسي يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة فلومينينسي ضد تشيلسي في كأس العالم للأندية

سيتم نقل وإذاعة مباراة فلومينينسي ضد تشيلسي مساء الثلاثاء المقبل، عبر شبكة قنوات ام بي سي مصر، الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس العالم للأندية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا MBC MASR 2HD.

